  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Морском порту в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов
Сегодня, 12:36
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Морском порту в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов

0 0

Это случилось при заправке судна дизельным топливом.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Морского порта Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

По предварительным данным, 18 августа произошел разлив нефтепродуктов при заправке судна дизельным топливом. В настоящее время мероприятия по локализации разлива завершены. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение природоохранного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: среди ввезенных фруктов в Петербург за август преобладали бананы, лимоны и апельсины.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: морской порт, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии