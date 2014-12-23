В Морском порту в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов

Это случилось при заправке судна дизельным топливом.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Морского порта Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 18 августа произошел разлив нефтепродуктов при заправке судна дизельным топливом. В настоящее время мероприятия по локализации разлива завершены.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение природоохранного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: среди ввезенных фруктов в Петербург за август преобладали бананы, лимоны и апельсины.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры