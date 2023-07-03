Во Владивостоке яхта снесла несколько лодок

Выясняются причины столкновения.

Во Владивостоке яхта протаранила причал и снесла несколько лодок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 2 июля в районе яхт-клуба "Семь футов". В честь Дня города был запущен праздничный салют. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента. Сумма ущерба, нанесенного протараненным суднам, пока не установлена. Выясняются причины столкновения.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России на могилах участников СВО.

Видео: Telegram / SHOT