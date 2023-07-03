Во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России на могилах участников СВО

Отмечается, что раньше над могилами были установлены флаги ЧВК "Вагнер".

Во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России на могилах участников спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале Newsbox24.tv.

Инцидент произошел на Морском кладбище. Злоумышленники изрезали флаги, но оставили нетронутыми флагштоки. Они также не стали трогать флаги с родами войск, установленных над могилами. Отмечается, что раньше были установлены флаги ЧВК "Вагнер", которые позже заменили на российский триколор.

Ранее Лавров заявил, что нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами.

Видео: Telegram / Newsbox24.tv