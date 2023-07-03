Во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России на могилах участников СВО

Во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России на могилах участников спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале Newsbox24.tv.
Инцидент произошел на Морском кладбище. Злоумышленники изрезали флаги, но оставили нетронутыми флагштоки. Они также не стали трогать флаги с родами войск, установленных над могилами. Отмечается, что раньше были установлены флаги ЧВК "Вагнер", которые позже заменили на российский триколор.
Ранее Лавров заявил, что нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами.
Видео: Telegram / Newsbox24.tv
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