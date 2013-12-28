Лавров: нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами

В МИД России рассказали о военно-техническом сотрудничестве с африканским регионом.

Вопрос о нахождении российской частной военной компании "Вагнер" в Африке регулируется напрямую контрактами стран данного региона с этой компанией. Соответствующей информацией российский министр по иностранным делам поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве.

Что касается ЧВК "Вагнер", которые тоже работали в ЦАР и еще в нескольких африканских странах, - эта договоренность заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК "Вагнер". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров не уверен, что Запад ведет расследование по Буче.

Фото и видео: МИД России