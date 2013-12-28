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Лавров: нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами

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В МИД России рассказали о военно-техническом сотрудничестве с африканским регионом.

Вопрос о нахождении российской частной военной компании "Вагнер" в Африке регулируется напрямую контрактами стран данного региона с этой компанией.  Соответствующей информацией российский министр по иностранным делам поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве.

Что касается ЧВК "Вагнер", которые тоже работали в ЦАР и еще в нескольких африканских странах, - эта договоренность заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК "Вагнер".

Сергей Лавров, глава МИД РФ 

Лавров не уверен, что Запад ведет расследование по Буче.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, военное сотрудничество, сергей лавров, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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