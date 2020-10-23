Лавров не уверен, что Запад ведет расследование по Буче

Глава МИД РФ рассказал о том, что генсек ООН не помог прояснить ситуацию.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сомневается в том, что коллективный Запад ведет расследование по ситуации в украинской Буче Киевской области. Дипломат в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве напомнил о том, что регулярно напоминает генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности пояснить ситуацию, но при этом дальше со стороны Всемирной организации ничего не происходит.

Ждать от наших западных коллег и от секретариата ООН, который они очень сильно подмяли под себя, какой-то честной оценки ситуации, каких-то объективных расследований - на данном этапе у нас это не получается, несмотря на все требования. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат объяснил, что в рамках своего рабочего визита в Нью-Йорк, который состоялся в сентябре прошлого года, на заседании Совета Безопасности публично просил генерального секретаря ООН употребить свой авторитет ради того, чтобы общественности стали доступны имена жертв.

Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС.

Фото и видео: МИД России