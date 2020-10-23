Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС

Глава МИД РФ рассказал о восстановлении объектов в Херсонской области.

Днепр вошел в свое обычное русло, поэтому ущерб после прорыва Каховской ГЭС экстренными ведомствами ликвидируется достаточно быстро. Соответствующей информацией российский министр по иностранным делам поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве. Дипломат уточнил прессе, что на восстановление разрушенной плотины у властей уйдет какое-то время. Однако тот ущерб, который вода нанесла жилым постройкам, промышленным объектам, гражданскому сектору будет ликвидирован в оперативном режиме.

Насчет Каховской ГЭС мы регулярно даем информацию, местные власти публикуют и отчеты, и видеоотчеты. Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он сейчас ликвидируется, достаточно оперативно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Константинопольский патриарх делает все, чтобы развалить мировое православие.

Фото и видео: МИД России