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Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС

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Глава МИД РФ рассказал о восстановлении объектов в Херсонской области.

Днепр вошел в свое обычное русло, поэтому ущерб после прорыва Каховской ГЭС экстренными ведомствами ликвидируется достаточно быстро. Соответствующей информацией российский министр по иностранным делам поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве.  Дипломат уточнил прессе, что на восстановление разрушенной плотины у властей уйдет какое-то время. Однако тот ущерб, который вода нанесла жилым постройкам, промышленным объектам, гражданскому сектору будет ликвидирован в оперативном режиме.

Насчет Каховской ГЭС мы регулярно даем информацию, местные власти публикуют и отчеты, и видеоотчеты. Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он сейчас ликвидируется, достаточно оперативно.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Константинопольский патриарх делает все, чтобы развалить мировое православие.

Фото и видео: МИД России

Теги: днепр, каховская гэс, мид, сергей лавров, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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