Глава МИД РФ оценил действия Стамбульского патриарха.

Патриарх Константинопольский Варфоломей находится в теснейшем контакте с американскими властями, а также по наводке Вашингтона делает все для того, чтобы развалить мировое православие. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления перед журналистами в Москве. Дипломат подчеркнул, что Варфоломей не обращался с какими-либо предложениями по поводу судьбы православных на Украине.

Вы же знаете, что патриарх Константинопольский в теснейшем контакте с Соединенными Штатами, которые его финансируют, делает все, чтобы развалить мировое православие", - сказал глава МИД РФ. "Это же очевидная вещь, американцы ее даже не скрывают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат из России заметил, что не может вспомнить от всемирного православия, каковым считается Стамбульский патриарх, каких-либо предложений содействии в решении ситуации на Украине с давлением на верующих.

Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом.

Фото и видео: МИД России