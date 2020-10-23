Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом

Глава МИД России оценил контакты с дипломатами из недружественных стран.

Москва в настоящее время не видит необходимости контактировать со странами коллективного Запада по дипломатическим каналам в том же объеме, как это было до событий украинского кризиса. Соответствующей информацией российский министр по иностранным делам поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве. Дипломат добавил, что в вопросе работы дипломатических миссий, не Россия являлась инициатором санкционного давления, а также резкого ухудшения атмосферы между нашими странами. В том числе речь шла и о вступлении Финляндии в состав НАТО.

Я сейчас даже, если честно, не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, какой существовал в нормальное время, до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров: РФ поставит зерно в беднейшие страны за свой счет при прекращении зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России