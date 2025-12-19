Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

Миллиардер из США объяснил, почему китайцы эффективнее в работе, чем американцы.

Китай будет лидировать в сфере высоких технологий в том случае, если только американские представители не сделают серьезный прорыв в науке. Соответствующее мнение миллиардер сделал в интервью для местных блогеров Дваркеша Пателя и Джона Коллисона. Модераторы мероприятия задали гостю вопрос о том, стоит ли Вашингтону ожидать "доминирование Китая" в сфере ИИ, производства электромобилей и роботов-гуманоидов, если у местных ученых не случится какое-то чудо-открытие. Также Илон Маск заметил, что в Америке длительное время фиксируется низкий уровень рождаемости, то время пока КНР превышает по данному показателю США в четыре раза. Дополнительно в Китае сотрудники выполняют более существенные объемы работы, чем американцы. В КНР регистрируется более высокий показатель продуктивности на человека.

В отсутствие прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать. Мы определенно не можем победить лишь за счет людских ресурсов, население Китая в четыре раза превышает наше. Илон Маск, миллиардер

Предприниматель обратил внимание на лидирующие позиции властей из Пекина в сфере добычи редкоземельных металлов.

Фото и видео: YouTube / Dwarkesh Patel и Stripe