Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов

Миллиардер считает, что корпорации могут быть безопаснее, чем государства.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил публично о том, что не корпорации, а национальные правительства представляют наибольшую угрозу для безопасного развития искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. Соответствующее мнение миллиардер сделал в интервью для местных блогеров Дваркеша Пателя и Джона Коллисона. Эксперт уточнил, что власти способны применять современные технологии для того, чтобы подавлять народные массы. Однако сам Илон Маск фактически приравнял корпорации к кабинетам министров. Он уточнил, что очень часто бизнес показывает более высокий уровень моральности, чем провластные структуры.

Вероятно, самая большая опасность ИИ - или, возможно, самая большая опасность для того, чтобы ИИ и робототехника пошли не по тому пути - это государство. Власти потенциально могут использовать ИИ и роботов для подавления населения. Это вызывает серьёзную обеспокоенность. Илон Маск, предприниматель

Напомним, что ранее Илон Маск неоднократно утверждал, что неконтролируемый искусственный интеллект может стать угрозой для всего человечества. Бизнесмен сравнивал нейросети с "демонами". Американский миллиардер настаивал на необходимости регулирования и создания этических рамок для того, чтобы развитие ИИ оставалось безопасным и оставался под контролем людей.

