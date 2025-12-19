В США официально сообщили о сделке между компаниями миллиардера.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично объявил о завершении сделки по приобретению его собственного стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI с космической компанией SpaceX. Соответствующие данные приводятся на официальном сайте. Условия заключенных договоренностей не раскрываются. Однако, по сведения от источников западной газеты The Wall Street Journal, объединенное предприятие теперь оценивается в 1,25 триллиона долларов. Делвая сделка структурирована как обмен акциями. Уточняется, что доли xAI конвертируются в акции SpaceX в соотношении 0,1433. Ранее SpaceX и Tesla уже инвестировали в проект xAI по два миллиарда долларов каждая.

SpaceX приобрела xAI, чтобы создать самый амбициозный вертикально интегрированный инновационный двигатель на Земле (и за ее пределами). сообщение на сайте SpaceX

Ключевой стратегической целью nfrjuj объединения Илон Маск считает создание космических центров обработки данных на околоземной орбите. В официальном пресс-релизе компании xAI, выпущенном ранее, говорилось о том, что наземные дата-центры для искусственного интеллекта уже не способны удовлетворить растущий спрос на энергию без серьезных последствий для экологической ситуации и местной инфраструктуры. Решением проблемы может стать вывод вычислительных мощностей ИИ в космическое пространство с использованием солнечной энергии.

Фото: официальный сайт компании SpaceX