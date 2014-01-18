Рост состояния объясняют решением предпринимателя сфокусироваться на бизнесе.

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

По последним данным, к вечеру 1 октября состояние главы компаний Tesla и SpaceX составляло 500,5 млрд долларов. Рост состояния объясняют решением Маска отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

В рейтинге миллиардеров по версии Forbes Илон Маск идет на первом месте. Следом за ним расположились председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценивается в 351,6 млрд долларов. Тройку лидеров замкнул Марк Цукерберг (246,1 млрд).

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning