Вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году

Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) может стать бесплатной для россиян в 2027 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью ТАСС.

По его словам, вакцину планируют добавить в национальный календарь прививок. Леонов отметил, что в 2026 году необходимо будет законодательно принять соответствующее решение. Он также добавил, что прививки от ВПЧ будут бесплатными для всех граждан, однако государству потребуются дополнительные средства из бюджета, чтобы реализовать инициативу.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что прививка от ВПЧ связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин. Он подчеркнул, что ученый вопрос по поводу вакцин решен, и теперь он находится на финальной стадии реализации. Отметим, что в России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%.

Фото: Piter.tv