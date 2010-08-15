Более 74 тысяч жителей Петроградского района привились от гриппа в 2025 году

Врио главы района отчитался о росте зарплат инвестициях и новой библиотеке.

В администрации Петроградского района подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначили планы на 2026-й. С основным докладом выступил временно исполняющий обязанности главы района Александр Петухов, сообщает пресс-служба администрации.

Одним из ключевых направлений работы стала забота о здоровье жителей. В прошлом году вакцинацию от гриппа прошли более 74 тыс. человек. Диспансеризацию и профилактические осмотры охватили свыше 80 тыс. граждан. Более 10 тыс. жителей получили различные меры социальной поддержки. Петухов отметил, что район сохраняет статус одного из ведущих промышленных и научно-образовательных центров города. На его территории работают более 400 предприятий, совокупный оборот которых превысил 2 трлн руб. Инвестиционная активность выросла на 24 %, а средняя заработная плата увеличилась на 8,6 %.

В сфере образования и инфраструктуры в 2025 году открылись новые школы и спортивный комплекс. В текущем году запланирован ремонт детского сада № 32 и создание библиотеки семейного чтения. В преддверии 80-летия Победы в районе провели награждение ветеранов памятными медалями. Активно развивалась спортивная жизнь: организовано 170 мероприятий, воспитанники спортивных школ завоевали более 500 медалей различного достоинства. В районе также появилось 15 новых общественных пространств.

Фото: Piter.TV