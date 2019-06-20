Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в стране. Об этом говорится в его презентации, представленной в ходе пленарного заседания форума "Здоровое общество".

Мурашко отметил, что потребление алкоголя на душу населения за 16 лет снизилось в России в 1,7 раза. Он подчеркнул, что такой инструмент как регулирование стоимости сладких газированных напитков позволило в том числе и снизить потребление сахара. Кроме того, была создана программа, которая финансируется за счет этих средств для сопровождения пациентов с сахарным диабетом

Система государственных мер дает свои результаты. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

