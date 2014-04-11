Новогодняя почта заработала на высоте 365 метров в Петербурге

Из Лахта Центра можно бесплатно отправить праздничную открытку по России.

На обзорной площадке Лахта Центра на высоте 365 метров 16 декабря начала работу Новогодняя почта, с помощью которой жители и гости Петербурга могут бесплатно отправить авторские открытки в любой регион России.

Новогодняя почта открылась 16 декабря на смотровой площадке Лахта Центра, расположенной на высоте 365 метров. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале многофункционального комплекса.

Все желающие могут бесплатно отправить бумажную открытку с праздничным оформлением в любой уголок России. В этом году над серией открыток работали шесть художников. На иллюстрациях изображены зимний Санкт-Петербург, Петр Первый верхом на коне, сцены семейного вечера, каток с детьми и взрослыми, а также пушистый кот с мешком подарков.

В Лахта Центре отметили, что все открытки являются рукописными и оформляются в традиционном бумажном формате. По словам заместителя начальника одного из департаментов компании "Газпром" Андрея Черных, такие послания сохраняют особую ценность благодаря личному характеру и авторскому стилю художников.

Фото: Лахта Центр