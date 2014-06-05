Кнайсль стала главой наблюдательного совета консорциума при СПбГУ

В консорциум входят ведущие научные и технологические организации страны.

Посол российского образования и науки профессор Карин Кнайсль стала главой наблюдательного совета консорциума для развития центра Национальной технологической инициативы "Технологии распределенных реестров" на базе Санкт-Петербургского университета (СПбГУ). Об этом информирует пресс-служба вуза.

В консорциум входят ведущие научные и технологические организации страны. Он включает в себя такие компании, как "Ингосстрах", "Финдинамика", "Маиндсмит", "Ланит Северо-Запад", "Цифровые платежи", "Санкт-Петербургская валютная биржа". Наблюдательный совет организации призван регулировать деятельность её участников по развитию проектов в сфере технологий, а также, организовывать регулярные встречи и совещания, осуществлять сотрудничество между участниками консорциума.

Известно, что первое совещание при участии Кнайсль пройдёт 12 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что Кнайсль сравнила Петербург с Парижем.

Фото: пресс-служба СПбГУ