Кнайсль сравнила Петербург с Парижем

Политик считает, что город на Неве гораздо красивее французской столицы.

Спустя несколько месяцев жизни в Петербурге экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила Северную столицу с Парижем. Об этом пишет spb.aif.ru.

Политик считает, что город на Неве гораздо красивее французской столицы: по её мнению, здесь всё более "масштабно и зелено".

Когда я прошла через этот парк (Михайловский сквер на площади Искусств. – Ред.), я почувствовала, как вновь перенеслась в свои воспоминания о детстве, проведённом в Европе. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Также новый руководитель центра G.O.R.K.I. отметила, что не боится петербургской сырости, вспомнив немецкое выражение "Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда". При этом Кнайсль уточнила, что может поменять своё мнение с приходом зимних холодов.

Ранее Кнайсль отметила дружелюбие россиян в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПбГУ