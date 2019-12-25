Экс-глава МИД Австрии Кнайсль отметила дружелюбие россиян в Петербурге

Также политик считает, что жители страны более прямолинейны, чем европейцы.

Россияне дружелюбно относятся к иностранцам и готовы помочь им найти дорогу, что нечасто встретишь в Австрии или Германии. Об этом рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT.

Политик отметила, что при обращении к прохожему и уточнению, что она не говорит по-русски, её встречают с широкой улыбкой и помогают. Однако на родине Кнайсль более ощутима неприязнь к иностранцам, заверила она.

Кроме того, Кнайсль считает, что жители России более прямолинейны, чем выходцы из Северной Германии, где обычно отвечают на вопросы уклончиво.

Ранее мы сообщили о том, что Кнайсль работает в Петербурге "с утра до ночи".

Фото: пресс-служба СПбГУ