Экс-глава МИД Австрии Кнайсль работает в Петербурге "с утра до ночи"

День бывшего министра начинается в 7 утра, а возвращается домой она не раньше 23:00.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поделилась подробностями о своих рабочих буднях в Северной столице. Её слова передаёт ТАСС.

По словам Кнайсль, её жизнь полностью посвящена работе и проходит "между домом и офисом". День бывшего министра начинается в 7 утра, а возвращается домой она не раньше 23:00.

Также Кнайсль призналась, что у неё совсем нет времени на петербургские достопримечательности, поэтому она рада, что ранее ей удалось побывать в городе на Неве в качестве туриста. При этом после переезда она всё же успела посетить квартиру Менделеева. Наконец, Кнайсль отметила, что её совсем не расстраивает погода в Северной столице, так как есть и другие приоритеты.

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Фото: пресс-служба СПбГУ