Экс-глава МИД Австрии рассказала о своей жизни в Петербурге

По словам Карин Кнайсль, с 14 сентября стартовала очная работа в центре G.O.R.K.I.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уже месяц живёт в Северной столице. Политик назвала своё новое место пребывания "настоящей привилегией". Её слова передаёт ТАСС.

По словам Кнайсль, с 14 сентября стартовала очная работа в центре G.O.R.K.I. Первые 3 недели оказались напряжёнными и приятными. Также политик уже привыкла к типичной петербургской погоде, и призналась, что она большая поклонница резиновых сапог, которые помогают при дожде.

Также Кнайсль напомнила, что провела лето 2023 года в селе Петрушово Рязанской области. С тех пор её сердце навсегда останется с этим регионом.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба СПбГУ