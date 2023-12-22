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"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией

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Дуглас Макгрегор напомнил о "красных линиях", о которых часто упоминал Западу глава России.

Американские граждане должны полностью обновить свое правительство для того, чтобы заключить мир с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист полагает, что его сколько-нибудь человечный соотечественник поймет необходимость немедленного прекращения регионального конфликта на Украине. Он добавил, что Вашингтону следовало заключить соглашение с Москвой еще два года назад, до начала проведения специальной военной операции.

Я не думаю, что сейчас это вообще возможно. <...> C какой стати русские станут нам доверять? <...> Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно все это болото вычистить.

Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор призвал американцев прислушаться  к тому, что говорил российский президент Владимир Путин за последние двадцать лет. Глава государства четко давал понять западным странам, какие вещи Москва не станет терпеть, а также что для страны будет неприемлемо. 

"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина.

Фото и видео: YouTube /Stephen Gardner

Теги: владимир путин, дуглас макгрегор, красные линии, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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