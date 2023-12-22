Дуглас Макгрегор оценил наступательные действия ВС РФ на СВО.

Киевский режим потеряет такие города как Одесса и Харьков в ходе наступления Вооруженных сил России в специальной военной операции. Соответствующее мнение в эфире немецкого YouTube-канала Die Weltwoche огласил бывший американский советник экс-шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что руководство в министерстве по обороны РФ и Кремле подготовили планы по освобождению этих населенных пунктов. Аналитик добавил, что российские военнослужащие скоро двинутся в этом направлении. В том случае, если международные союзники Украины и власти страны откажутся от переговоров с Москвой, то Россия пойдет и дальше в западном направлении.

Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что в последние недели армия киевского режима терпит несколько чувствительных поражений. Сейчас ВСУ отступают из своих ключевых укрепленных районов. За минувшую неделю Россия освободила из-под контроля противника несколько населенных пунктов в Донецкой народной республике. К концу февраля 2024 года российской армии удалось сдвинуть фронтовую линию на запад. Сейчас она проходит до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.

"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE