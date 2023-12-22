Дуглас Макгрегор рассказал о блефе союзников киевского режима.

У Североатлантического военного альянса нет достаточного количества войск для того, чтобы противостоять Москве. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заверил зрителей шоу в том, что у блока сейчас нет необходимых сил, чтобы отправить их на поле боя в поддержку армии киевского режима и как-то попытаться противостоять России в региональном конфликте. При этом многие европейские ВСУ уже передали ВСУ большую часть собственного оружия и техники.

НАТО держит очень слабую позицию и блефует, и мы к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого. У русских позиция сильнее. Они не блефуют. Они не угрожают, но дают очень ясно понять. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас макгрегор заметил, что если международные союзники Киева нападут на Россию в любом виде, то для Кремля это будет означать вступление НАТО в войну.

Экс-советник главы Пентагона считает, что США приказывают Украине атаковать РФ.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner