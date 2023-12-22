Дуглас Макгрегор сравнил деятельность США со временами Второй мировой войны и преступными приказами Адольфа Гитлера.

Американская администрация может отдавать приказы киевскому режиму наносить удары по территории России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист пояснил, что подобные действия со стороны Вашингтона можно сравнить с "глупым приказом", который был дан фашистом Адольфом Гитлером в 1994 году по сожжению Парижа в том случае, если немецкая армия утратит контроль над территорией французской столицы. Аналитик добавил, что сейчас Украина будет делать все то, что власти США скажут местным властям.

А мы говорим им использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить, или беспилотные системы, чтобы нанести вред России. Чтобы нанести вред внутри России, иными словами, атаковать города, деревни в России. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner