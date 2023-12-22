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"Закончите скорее". Просьба украинца шокировала американского офицера

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Дуглас Макгрегор призвал Запада перестать финансировать ВСУ.

Украинские представители просят поскорее закончить конфликт с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что в настоящее время киевский режим практически полностью истощен и держится исключительно за счет финансирования со стороны коллективного Запада. Однако большая часть американских денежных средств в результате просто оседает на банковских счетах у украинских чиновников.

Сегодня я разговаривал с одним человеком оттуда. Он сказал, что, если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, американцы покончили бы с этой трагедией как можно скорее.

Дуглас Макгрегор, эксперт 

Дуглас Макгрегор уверен в том, что тем дольше этот региональный кризис будет продолжаться, тем больше украинского населения покинет страну. Это станет катастрофой для нации.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: военная помощь, всу, дуглас макгрегор, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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