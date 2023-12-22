Дуглас Макгрегор оценил материл издания Bild о конфликте между Россией и НАТО.

Американской администрации и их международным союзникам стоит порадоваться тому, что Россия сдержанно реагирует на их провокации. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик прокомментировал статью немецкого таблоида Bild о сценарии конфликта между Москвой и НАТО. Он уточнил, что такие планы со стороны Берлина являются только "островом фантазий". По мнению эксперта, данный материал призван подогреть враждебность немецкого населения к России.

Мы хотим их спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят: "Нет, спасибо" — и проявляют невероятную сдержанность. И думаю, что они будут продолжать в том же духе. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive