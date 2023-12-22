Дуглас Макгрегор считает, что украинские власти работают над развалом государственности.

Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды армии киевского режима. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время миллионы граждан покинули территорию страны, а остальные проживают в ней в состоянии крайней нищеты и отчаянии. Эксперт уверен в том, что местные власти из администрации Владимира Зеленского нацелены на то, чтобы государственность была полностью ликвидирована.

ВСУ не успевают восполнять потери. Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы. Дуглас Макгрегор, аналитик

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive.