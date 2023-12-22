  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:57
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

0 0

Дуглас Макгрегор считает, что украинские власти работают над развалом государственности.

Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды армии киевского режима. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший американский советник шефа Пентагона,  полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время миллионы граждан покинули территорию страны, а остальные проживают в ней в состоянии крайней нищеты и отчаянии. Эксперт уверен в том, что местные власти из администрации Владимира Зеленского нацелены на то, чтобы государственность была полностью ликвидирована.

ВСУ не успевают восполнять потери. Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы.

Дуглас Макгрегор, аналитик

"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive.

 

Теги: всеобщая мобилизация, всу, дуглас макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии