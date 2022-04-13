"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России

дуглас Макгрегор оценил готовность Запада отправить для ВСУ своих военнослужащих.

Москва не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль таких городов как Одесса и Харьков. Соответствующее мнение высказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его собственном YouTube-канале. Иностранный специалист полагает, что международные союзники киевского режима не пойдут на Восток ради спасения Украины.

Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль. Я не вижу никаких доказательств того, что норвежцы, испанцы, французы, немцы, греки или поляки готовы пойти в "великий крестовый поход"... Дуглас Макгрегор, эксперт США

Он также добавил, что западное вмешательство никак не поможет Украине, поскольку никто из союзников Киева не готов или хочет действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией.

Американский офицер посмеялся над словами Зеленского о России в конгрессе.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen