Дуглас Макгрегор прокомментировал выступление главы Украины в Конгрессе США.

Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского, заявившего в Конгрессе США о том, что Россия "не одержала ни одной победы" на фронте в рамках проведения ее специальной военной операции. В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор прослышал речь иностранного политика, которую ему включил ведущий шоу Эндрю Наполитано. Участники программы назвали высказывания лидера киевского режима о Москве полной чушью. Полковник предположил, что российским войскам сейчас нет нужды проникать вглубь территории противника, так как армии достаточно лишь контролировать побережье в регионе конфликта для того, чтобы одержать стратегическую победу над ВСУ.

Так делали и римляне в древние времена. Они занимали только прибрежную территорию. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Ранее Владимир Зеленский дважды солгал в Вашингтоне о том, что россияне "не заняли ни одной деревни" за последний год СВО, а также якобы "не одержали ни одной победы".

"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom