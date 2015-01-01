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Американский офицер посмеялся над словами Зеленского о России в конгрессе

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Дуглас Макгрегор прокомментировал выступление главы Украины в Конгрессе США.

Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского, заявившего в Конгрессе США о том, что Россия "не одержала ни одной победы" на фронте в рамках проведения ее специальной военной операции.  В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор прослышал речь иностранного политика, которую ему включил ведущий шоу Эндрю Наполитано.  Участники программы назвали высказывания лидера киевского режима о Москве полной чушью.  Полковник предположил, что российским войскам сейчас нет нужды проникать вглубь территории противника, так как армии достаточно лишь контролировать побережье в регионе конфликта для того, чтобы одержать стратегическую победу над ВСУ.

Так делали и римляне в древние времена. Они занимали только прибрежную территорию.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Ранее Владимир Зеленский дважды солгал в Вашингтоне о том, что россияне "не заняли ни одной деревни" за последний год СВО, а также якобы "не одержали ни одной победы".

"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, всу, дуглас макгрегор, конгресс, ложь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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