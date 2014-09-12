Дуглас Макгрегор оценил намерения Владимира Путина по противостоянию Западу.

Российская армия будет вынуждена дойти до государственной границы с Польшей в том случае, если коллективный Запад не перестанет финансировать Вооруженные силы Украины и не начнет переговоры по мирному урегулированию регионального конфликта. Такое мнение высказал экс- советник шефа Пентагона, бывший американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway. При этом иностранный специалист напомнил о том, что глава России Владимир путин не заинтересован в том, чтобы идти дальше по Европе.

Если мы будем вести себя недальновидно, если мы не положим этому бессмысленному конфликту конец, мы не только разрушим Украину как государство, но мы вынудим Россию продвинуться дальше на запад. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор добавил, что украинский кризис сделал Россию только сильнее. Сейчас в государственной армии очень сильный личный состав, первоклассные офицеры и современное оборудование. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются вперед на всех участках сражений на специальной военной операции.

"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / George Galloway