Дуглас Макгрегор оценил перспективы "переписывания карты".

Страны коллективного Запада и Украина должны пойти на условия России по прекращению регионального конфликта. Соответствующее заявление сделал бывший советник шефа Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что кризис может быть преодолен в том случае, если Киев признает новые территории РФ. Дипломат также призвал прекратить огонь и провести собрание на политическом уровне. Он призвал пригласить на мероприятие военных экспертов, чтобы они могли "перерисовать карту".

Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось. Дуглас Макгрегор, эксперт США

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