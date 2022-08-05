"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis Deep Dive. Иностранный аналитик пояснил ведущему шоу, что до сих пор в Вашингтоне не хотят признавать собственную неправоту в отношении украинского кризиса, а администрация предпринимает попытки переложить вину за происходящее в регионе и провал ВСУ на лидера киевского режима.
Зеленский сядет на самолет и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить. Я уверен, что Зеленский говорит: "Послушайте, вы обещали, что это гарантирует мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя".
Дуглас Макгрегор, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis Deep Dive
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