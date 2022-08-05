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"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского

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Дуглас Макгрегор считает, что глава Украины сбежит из страны.

Украинский президент Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis Deep Dive. Иностранный аналитик пояснил ведущему шоу, что до сих пор в Вашингтоне не хотят признавать собственную неправоту в отношении украинского кризиса, а администрация предпринимает попытки переложить вину за происходящее в регионе и провал ВСУ на лидера киевского режима.

Зеленский сядет на самолет и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить. Я уверен, что Зеленский говорит: "Послушайте, вы обещали, что это гарантирует мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя".

Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis Deep Dive

Теги: владимир зеленский, всу, дуглас макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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