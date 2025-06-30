  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
52
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сенатор Кунс: Украина хочет приобретать у США вооружения на деньги Европы

0 0

Крис Кунс рассказал о своей встрече с Владимиром Зеленским в Гааге.

Киевский режим хочет договориться о возможности закупать у американских военнослужащих вооружения за счет европейского финансирования.  Соответствующее заявление сделал сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, встретившийся с украинским политиком Владимиром Зеленским в Гааге, где в период с 24 по 25 июня состоялся летний саммит НАТО. Такое предложение со стороны чиновника с Банковой конгрессмен объявил в эфире местного телеканала Fox News.

Он просит не американского финансирования для поставок вооружений, он просит возможности приобретать больше американских вооружений с учетом того, что Европа профинансирует их следующий раунд закупки. Ему действительно очень нужны средства ПВО.

Крис Кунс, законодатель из США

Напомним, что в конце мая текущего года новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на собственные  источники сообщало читателям, что европейский регион хочет покупать вооружения у Вашингтона для дальнейшей отправки их на Украину, если администрация лидера Белого дома Дональда Трампа откажется поставлять  ВСУ военную помощь напрямую. 

Новый главком НАТО в Европе заявил, что Украина победит Россию.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: военная помощь, всу, делавэр, крис кунс, саммит нато, сенат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии