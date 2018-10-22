В Петербурге подорожал картофель

В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу и Минэкономразвития рассмотреть возможность импорта картофеля из дружественных стран, так как урожай в этом сезоне ожидается ниже, чем в прошлом.

В 2024 году одним из наиболее подорожавших продуктов стал картофель. Власти объясняют это низким урожаем и намерены импортировать данный товар. Издание "ДП" обращалось к фермерам Псковской и Новгородской областей, чтобы узнать, действительно ли ситуация на рынке картофеля так критична.

В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу и Минэкономразвития рассмотреть возможность импорта картофеля из дружественных стран, так как урожай в этом сезоне ожидается ниже, чем в прошлом (согласно прогнозам, в 2024 году будет собран 7,3 млн тонн, по сравнению с рекордными 8,5 млн тонн в 2023).

Тем временем, в России рост цен на картофель стал заметным. Согласно данным Петростата, в октябре килограмм картофеля в Петербурге стоил 43,46 рубля, что на 50% превышает цену декабря 2023 года. Цены продолжают подниматься каждую неделю. В Псковской области, согласно информации Псковстата, сельхозпроизводители вырастили на 14,2% больше картофеля, чем в "рекордном" предыдущем году.

Андрей Вороненков из КФХ "Витязь" считает, что повышения цен на картофель вызваны торговыми сетями, которые не хотят выплачивать фермерам адекватную цену. Он подчеркивает, что Россия может полностью обеспечить себя картофелем и добавляет, что в этом году было собрано не меньше, чем в прошлом.

Ранее мы сообщили о том, что апельсины в Петербурге подорожали почти на 17%.

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