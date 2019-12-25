Апельсины в Петербурге подорожали почти на 17%

Несмотря на это, в целом фруктово-овощная продукция подешевела на 0,8%.

В октябре стоимость апельсинов повысилась на 16,7% по сравнению с ценами сентября. Несмотря на это, в целом фруктово-овощная продукция подешевела на 0,8%, согласно отчету Петростата.

Морковь стала доступнее на 7,1%, яблоки — на 6,9%, картофель — на 6,3%, огурцы — на 3,9%, виноград — на 3%. В октябре лук репчатый стал дороже на 4,3%, лимоны и помидоры — на 3,7%, бананы — на 2,9%.

За аналогичный период красная икра подорожала на 10,9%. Стоимость сливочного масла увеличилась на 7,9%, соли — на 6,7%, шоколада — на 5%. Полукопченая и варёно-копченая колбаса стала дешевле на 8,1%, кальмары — на 3,8, живая и охлажденная рыба — на 3,1%.

Средняя стоимость минимальной продуктовой корзины в октябре 2024 года составила 7581,02 рубля на месяц, что на 0,5% ниже, чем в сентябре 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что самыми подешевевшими за сентябрь в Петербурге стали капуста и свёкла.

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