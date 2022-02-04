Самыми подешевевшими за сентябрь в Петербурге стали капуста и свёкла

В первый месяц осени ощутимо снизились в стоимости некоторые овощи и фрукты.

Плодоовощная продукция по сравнению с августом подешевела на 4,6%, если судить по данным Петростата.

Из овощей, которые подешевели: белокочанная капуста стала (дешевле на 23,9%), свёкла (дешевле на 18,6%), морковь (дешеале на 16,3%), картофель (дешевле на 15%), яблоки (дешевле на 10,3%), лук репчатый (дешевле на 5,4%)

Однако апельсины подорожали на 17,5%, свежие огурцы на 3,9%, лимоны — на 2,6%, а бананы — на 1,9%. Отметим, что минимальный набор продуктов питания в сентября примерно 7621,6 рубля.

Ранее Piter.TV сообщал, что дефицита мандаринов в Петербурге к Новому году не будет.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"