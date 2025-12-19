Благодаря петербургской прокуратуре вахтовик получил надбавку в 22 тыс. рублей

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью. После увольнения сотрудника ему не доплатили положенные надбавки за вахтовый метод работы, сообщили в надзорном ведомстве 4 февраля.
Прокуратура внесла работодателю представление. По результатам его рассмотрения права вахтовика восстановлены: мужчине выплатили надбавку в размере порядка 22 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга требует погасить задолженность по зарплате в 3 млн рублей. В адрес генерального директора также внесено представление.
Фото: Piter.TV
