Благодаря петербургской прокуратуре вахтовик получил надбавку в 22 тыс. рублей

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью. После увольнения сотрудника ему не доплатили положенные надбавки за вахтовый метод работы, сообщили в надзорном ведомстве 4 февраля.

Прокуратура внесла работодателю представление. По результатам его рассмотрения права вахтовика восстановлены: мужчине выплатили надбавку в размере порядка 22 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга требует погасить задолженность по зарплате в 3 млн рублей. В адрес генерального директора также внесено представление.

