Прокуратура Петербурга требует погасить задолженность по зарплате в 3 млн рублей
Сегодня, 9:20
Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью не могут получить зарплату за август 2025 года. Выплаты ожидают 15 человек, общая сумма задолженности превышает 3 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 3 февраля. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в настоящее время его рассматривают. Фактическое восстановление прав работников контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует от компании выплатить сотрудникам 550 тыс. рублей. Главе фирмы также внесли представление. 

Фото: Piter.TV 

