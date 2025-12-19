  1. Главная
Петербургская прокуратура требует от компании выплатить сотрудникам 550 тыс. рублей
Сегодня, 15:54
Фактическое восстановление трудовых прав работников контролируется.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Местная организация задолжала работникам более 550 тыс. рублей, рассказали 30 января в надзорном ведомстве. 

Прокуратура внесла в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью представление, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав сотрудников контролируется. 

Ранее на Piter.TV: петербургская организация задержала зарплату 33 сотрудникам. Прокурор также внес представление в адрес главы ООО. 

Фото: Piter.TV 

