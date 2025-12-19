Петербургская прокуратура требует от компании выплатить сотрудникам 550 тыс. рублей

Фактическое восстановление трудовых прав работников контролируется.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Местная организация задолжала работникам более 550 тыс. рублей, рассказали 30 января в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью представление, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав сотрудников контролируется.

Ранее на Piter.TV: петербургская организация задержала зарплату 33 сотрудникам. Прокурор также внес представление в адрес главы ООО.

Фото: Piter.TV