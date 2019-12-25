В МВД России рассказали, как защититься от NFC-мошенников

Не рекомендуется скачивать банковские приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров и писем.

В пресс-службе МВД россиянам рассказали 17 февраля, как защититься от NFC-мошенников и не лишиться денег.

Во-первых, не рекомендуется скачивать банковские приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров и писем. Сотрудники банка и полиция никогда не будут просить удалять ваше банковское приложение, устанавливать "специальное" или "защищенное" по их ссылке, снимать все накопления и вносить на "безопасный счет", а также подходить к банкомату и что‑то делать под диктовку.

Если вам звонят "из банка" – положите трубку и перезвоните сами по номеру с официального сайта. Проверяйте разработчика приложения и адрес сайта, не действуйте "на бегу". Отключите NFC, если редко пользуетесь бесконтактной оплатой – включайте только при необходимости. Расскажите об этой схеме близким, особенно пожилым людям – они в группе риска. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere