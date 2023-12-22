Врач Петрова рассказала, чем опасен метронидазол

По словам эксперта, метронидазол используют для лечения скота, и поэтому он может попадать в мясные изделия.

Врач-эндокринолог Наталья Петрова рассказала, чем опасен обнаруженный Россельхознадзором в колбасе препарат метронидазол. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, данный препарат обладает достаточно широким спектром действия, который влияет и на простейшие организмы. Она подчеркнула, что метронидазол используют для лечения скота, и поэтому он может попадать в мясные изделия.

Врач напомнила, что в соответствии с требованием к колбасным изделиям данного препарата находиться не должно. По ее словам, побочными эффектами при приеме метронидазола могут быть металлический привкус, тошнота, головокружение и аллергические реакции.

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Фото: piter.tv