В пятницу Петербург окажется в теплом секторе циклона

Воздух прогреется до +2...+4 градусов, в Ленинградской области столбик термометра покажет от -1 до +4 градусов.

Североатлантический циклон, приближающийся к скандинавским побережьям, определит погоду в Северной столице 27 февраля. Ожидается переменная облачность, возможны осадки сначала в виде мокрого снега, позже сменяющиеся дождём. Температура поднимется, сделав этот день самым тёплым с начала текущего года. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с, местами будут наблюдаться порывы. Давление останется практически неизменным, зафиксировавшись на отметке около 758 мм рт.ст., что слегка ниже обычного уровня.

Фото: Piter.TV