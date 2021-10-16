В Петроградском районе Петербурга дерево упало на Audi

Инцидент произошел на углу перекрестка Ординарной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны.

В Петроградском районе Петербурга 19 июня дерево упало на автомобиль марки Audi. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на углу перекрестка Ординарной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны. В связи с этим был перекрыт проезд по Ординарной улице.

Информации о степени повреждения машины и пострадавших нет.

Сегодня в Петербурге из-за погодных условий объявили "желтый" уровень опасности. В городе прошли ливни, подул юго-западный ветер, с переходом на северо-восточный, 4-9 м/с.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург