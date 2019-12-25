В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за дождей

Ливень начнется в 16:00.

Сегодня, 19 июня, в Петербурге ухудшится погода. В Северной столице пройдут ливни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге объявили желтый уровень опасности. Осадки обрушатся на город на Неве во второй половине дня. Погода испортится в 16:00. Ливень будет идти до 21:00.

По информации Росгидрометцентра, в это время в Северной столице ожидаются дожди, местами – ливни. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей попросили быть очень внимательными во время ливня.

Ранее мы писали, что для предотвращения локальных скоплений воды в городе будут дежурить 73 бригады Водоканала со специализированной откачивающей техникой. Вечером и ночью, когда выпадет наибольшее количество осадков, будут привлечены дополнительные бригады.

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