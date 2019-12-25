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В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за дождей
Сегодня, 14:49
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В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за дождей

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Ливень начнется в 16:00.

Сегодня, 19 июня, в Петербурге ухудшится погода. В Северной столице пройдут ливни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге объявили  желтый уровень опасности.  Осадки обрушатся на город  на Неве во второй половине дня. Погода испортится в 16:00. Ливень будет идти до 21:00.

По информации Росгидрометцентра, в это время в Северной столице ожидаются дожди, местами – ливни.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей попросили быть очень внимательными во время ливня. 

Ранее мы писали, что для предотвращения локальных скоплений воды в городе будут дежурить 73 бригады Водоканала со специализированной откачивающей техникой. Вечером и ночью, когда выпадет наибольшее количество осадков, будут привлечены дополнительные бригады.

Фото: Pxhere

Теги: желтый уровень погодной опасности, ливни, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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