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МЧС: 19 июня в Петербурге местами ожидаются сильные ливни
Сегодня, 11:58
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МЧС: 19 июня в Петербурге местами ожидаются сильные ливни

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Для предотвращения локальных скоплений воды в городе будут дежурить 73 бригады Водоканала.

В Петербурге 19 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в МЧС.     

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются сильные ливни.

Для предотвращения локальных скоплений воды в городе будут дежурить 73 бригады Водоканала со специализированной откачивающей техникой. Вечером и ночью, когда выпадет наибольшее количество осадков, будут привлечены дополнительные бригады.

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Фото: Piter.tv

Теги: дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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