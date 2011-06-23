МЧС: 19 июня в Петербурге местами ожидаются сильные ливни

Для предотвращения локальных скоплений воды в городе будут дежурить 73 бригады Водоканала.

В Петербурге 19 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются сильные ливни.

Для предотвращения локальных скоплений воды в городе будут дежурить 73 бригады Водоканала со специализированной откачивающей техникой. Вечером и ночью, когда выпадет наибольшее количество осадков, будут привлечены дополнительные бригады.

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Фото: Piter.tv