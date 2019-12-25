Циклон принесёт дожди в Петербург к вечеру 19 июня

Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса.

На погоду Северной столицы 19 июня окажет влияние передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря. В течение дня он будет постепенно уплотнять облака и ближе к вечеру принесёт дожди, по области возможны локальные грозы. б этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 4-9 м/с.

В четверг дожди постепенно прекратятся и станет прохладнее, до +18…+20 градусов.

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Фото: Piter.tv