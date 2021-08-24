На Ординарной улице закончили отмывать витраж

Оказалось, изнутри витраж тоже был покрыт слоем краски.

Несколько дней назад объединение "Гэнгъ" завершило свою работу по отмыванию витража в доме №2 по Ординарной улице. Участница краеведческого объединения Ксения Сидорина показала в своем Instagram, как выглядит витраж после четырехдневной работы, и что нашли специалисты еще.

Вешать ли новый козырек, еще не решили. Исторически его быть не должно, появился он в 2000-е без согласования. Местные жители отмечают, что и без навеса выглядит отлично.

Однако помимо закрашенного витража парадная скрывала от глаз обычных людей раскрашенную лепнину.

Также сохранилось первоначальное цветовое решение парадной.

Чем дальше будет заниматься объединение, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Ординарной улице в Петербурге отмыли старинный витраж.

Фото: @mettlachtile / Instagram