На Ординарной улице в Петербурге отмыли старинный витраж

В объединении "Гэнгъ" предположили, что витраж был закрашен не со зла: вероятно, стояла задача сделать аккуратно, а витраж был грязным, стекло битое.

Накануне, 17 августа, участница краеведческого объединения "Гэнгъ" Ксения Сидорина показала в своем Instagram предварительный результат работы реставрации витража на Ординарной улице в Петербурге.

Раньше витраж выглядел так:

За несколько дней специалисты отмыли его от слоев застарелой краски и получилось вот так:

Почти закончили с витражом на Ординарной. Ушло 3 дня, по 5-6 часов работы в день. Снимали всего три слоя краски. Сейчас выглядит так. И это ещё не финал! поделилась Ксения

По словам участницы объединеня, витраж могли закрасить по нескольким причинам.

Витраж был грязным. Случился ремонт. Была задача сделать аккуратно, а задачи отмыть – не было: это деньги и время. Кое-какое стекло битое. Покрасили, чтобы кое-как укрепить витраж до лучших дней. Одна невозможная причина: закрасили, чтобы буржускую красоту с глаз долой убрать. Красоту все любят. Задачи просто разные бывают. подытожила петербурженка

Как оказалось, долгое время под краской скрывался и ждал умелых реставраторов красно-зеленый растительный орнамент в стиле модерн.

Ранее мы писали, что "Старая Ладога" ищет средства для реставрации.

Фото: @mettlachtile / Instagram