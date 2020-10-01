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"Старая Ладога" ищет средства для реставрации
Сегодня, 17:05
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"Старая Ладога" ищет средства для реставрации

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По легенде, в этом месте бывал Александр Невский и освещал меч, Олег Вещий погиб, а Рюрик проживал до отправления в Великий Новгород.

Музей-заповедник "Старая Ладога" постепенно разрушается и ищет спасения, передает "АиФ-Петербург" в четверг, 15 июля. 

Без реставрационных работ стены, возведенные в 1 114 году, рушатся. Музей представляет большую ценность и является одним из крупнейших музеев северо-запада России. На территории заповедной территории до сих пор находят различные артефакты от эпохи неолита до эпохи раннего ренессанса. Экспонаты представлены в музейных залах Староладожского музея. Сейчас там хранится около 200 тысяч различных творений.

Музей отдал около двух миллионов собственных средств на косметический ремонт и пол миллиарда, полученных от участия в различных проектах, на воссоздание ладожской крепости и всех башен – правительство прекратило финансирование реставрации в 2018 году. 

Осточная стена ладожской крепости – руины. Это вызывает опасения. Там стены XII в. Это самый старый объект. Есть упавшие участки, разодранные, разрушенные.

Сергей Лалазаров, архитектор-реставратор высшей категории

Отмечается, что наши климатические условия не подходят для руин с валунной забутовкой. Башни церкви ярус за ярусом разрушаются, стены уходят под землю.

Ранее мы писали, что молодые колпинцы продолжают благоустраивать давно непосещаемые могилы известных жителей.

Фото: Старая Ладога - первая столица Руси / Вконтакте

Теги: история петербурга, музеи петербурга, музей-заповедник старая ладога
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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